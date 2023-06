Tot 54 maanden cel voor drugslabo in geparkeerde vrachtwagen in Kinrooi

De Tongerse rechter veroordeelde een 47-jarige Poolse man tot 54 maanden cel voor een cannabisplantage op zolder en een drugslabo in een vrachtwagen op zijn oprit in Kinrooi. Ook drie handlangers werden veroordeeld.

Op 6 januari 2020 kreeg de politie een tip over een mogelijke cannabisplantage in een woning gelegen in het Ruttenstraatje in Kinrooi. Er werden in de maanden nadien warmte- en stroommetingen uitgevoerd waarbij de resultaten ook duidelijk wezen op de teelt van cannabis. Uiteindelijk viel de politie op 19 oktober 2020 de woning binnen.

Op zolder stond een kweektent met zestig cannabisplanten, knipscharen, een waterton en een afzuigbuis. In de kelder en de schuur van het huis, lagen tal van materialen voor een plantage, zoals transformatoren, ventilatoren, zakken teeltaarde, bussen groeimiddel, thermometers, blauwe afvaltonnen en camerabewaking. De bewoner van het huis, een 47-jarige Poolse man, werd in de schuur aangetroffen.

Hardware en chemicaliën

Buiten de cannabisgerelateerde vondsten, botsten de inspecteurs op nog een grotere ontdekking. Op het grasperk bij de schuur stond een vrachtwagen geparkeerd. De opvallende chemische geur en de verschroeide beplanting rond het voertuig, trokken de aandacht. “In de laadruimte vonden de inspecteurs allemaal hardware en chemicaliën voor een drugslabo”, aldus de aanklager. De man woonde samen met zijn vriendin en twee kinderen van 11 en 5 jaar oud. “Opvallend was dat er zelfs in het speelhuisje in de tuin een blauwe ton met zuur lag. Verder ging er ook een brandslang vanuit de vrachtwagen naar de beek, vermoedelijk om afval te lozen”, sprak de procureur, die wees op het gevaar het gezin.

Tijdens de huiszoeking kwamen er nog twee andere mannen, dertigers uit Nederland, toe. In de laadruimte van hun Mercedes Vito zaten stekkenplantjes, dompelpompen, transformatoren, afzuigbuizen, zakken teeltaarde en bloempotten. Tijdens de fouille bleek dat een van de mannen 2.700 euro cash geld op zak had. ANPR-analyse en telefoononderzoek toonde aan dat de mannen wel vaker in Kinrooi rondhingen en contacten onderhielden met Nederlandse oproepnummers. Uit DNA-analyse werd er verder ook een 23-jarige Nederlander aan het labo gelinkt. Zijn DNA werd gevonden in een wegwerphandschoen in de vrachtwagen.

Onmiddellijke aanhouding

De vier mannen werden door de Tongerse rechter schuldig bevonden aan de drugsfeiten. De veertiger krijgt een celstraf van 54 maanden. De twintiger, die volgens de rechter in het labo meehielp, krijgt 48 maanden cel. Ze moeten allebei een boete van 12.000 euro ophoesten en hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen. De twee handlangers die zorgden voor de materialen voor de plantages kregen 14 en 15 maanden cel en geldboetes van 8.000 euro. In totaal werd er een vermogensvoordeel van 15.400 euro verbeurd verklaard.