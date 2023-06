Meer dan 450 kilogram dode vissen gevonden in Poolse kanalen

In twee kanalen in Polen, nabij de Duitse grens, hebben de ordediensten het voorbije weekend meer dan 450 kilogram dode vissen en giftige algen aangetroffen. Dat heeft het Poolse ministerie van Milieu aangekondigd.

In het Gliwice-kanaal, dat de stad Gliwice in de Poolse regio Opper-Silezië verbindt met de rivier de Oder, en een kleiner kanaal in de buurt werden dit weekend meer dan 450 kilogram dode vissen gevonden. De ordediensten namen stalen en daaruit is gebleken dat door de aanwezigheid van algen het zuurstofgehalte in het water drastisch was gedaald. “De algen kunnen giftig zijn voor de vissen”, aldus het ministerie van Milieu.

Vorige zomer was er ook al massale vissterfte in de Oder, die langs de Pools-Duitse grens loopt. Ook toen was de aanwezigheid van algen de oorzaak van de sterfte.