De (ex-)vrouwen van Silvio Berlusconi: hoe ouder hij werd, hoe jonger de vrouwen

Aan Silvio Berlusconi zal wellicht voor altijd het imago van vrouwenzot blijven plakken. Hij was daar best fier op, zo zei hij geregeld. “Beter een zwak voor vrouwen dan homo zijn”, is maar een van de omstreden uitspraken die hij deed. Of nog: “Wanneer ik vrouwen vraag of ze seks met mij willen, antwoordt 30 procent direct ja en zegt 70 procent Wat, alweer?.”

Actrices

Nochtans begon het allemaal enigszins beschaafd. In 1965 trouwde hij met Carla Elvira Dall’Oglio, een Italiaanse actrice die hij een jaar eerder aan een bus- of tramhalte - afhankelijk van de bron - in Milaan had leren kennen. Het was liefde op het eerste gezicht, zo zeiden ze. De twee kregen twee kinderen: Maria Elvira, die als Marina door het leven zou gaan, in 1966 en Pier Silvio in 1969. In 1985 scheidden Berlusconi en zijn eerste vrouw.

Carla Elvira met haar dochter Marina. — © Getty Images

Vijf jaar eerder, in 1980, had hij Veronica Lario leren kennen. Ook zij was een actrice, die Berlusconi leerde kennen toen ze in een van zijn theaterzalen topless acteerde in een stuk. Niet lang daarna werden ze een koppel, ondanks dat hij nog getrouwd was. Lario nam in het geheim haar intrek in het hoofdkwartier van zijn holding Fininvest en pas na zijn scheiding werden ze officieel een koppel. Hun huwelijk in 1990 was een groot evenement in Italië, omdat hij dan al een bekendheid was geworden. Berlusconi was toen 56 jaar, Lario 32. Zij kregen drie kinderen: Barbare in 1984, Eleonora in 1986 en Luigi in 1988.

© Getty Images

Rubygate

Ruby. — © IMAGEGLOBE

Maar ook dat huwelijk loopt spaak na 19 jaar, in 2009. Lario laat Berlusconi zitten nadat de eerste verhalen over mogelijk overspel met de minderjarige Marokkaanse buikdanseres en prostituee Karima ‘Ruby’ El Mahroug opduiken. In 2010 komt die dan met haar beschuldigingen naar buiten. Zij heeft het over orgieën in het huis van de premier in Arcore, niet ver van Milaan, waar hij haar en tientallen andere vrouwen zwijggeld zou hebben gegeven. Niet alleen kreeg die minderjarige zwijggeld en werd ze betaald voor seks - ook met Berlusconi -, ze bleek ook nog door Berlusconi geholpen te zijn om vanonder een aanklacht voor diefstal uit te komen en door hem overladen te zijn met cadeaus. In 2013 werd Berlusconi schuldig bevonden aan al die beschuldigingen, en een jaar later in beroep vrijgesproken.

De scheiding leverde Lario trouwens jaarlijkse betalingen van 36 miljoen euro van Berlusconi op. Hij moest haar ook 3,6 miljoen euro per jaar alimentatie betalen en zij mocht blijven wonen in hun peperdure huis in Milaan. Berlusconi vocht die vergoedingen aan, en kreeg in 2017 gelijk van de rechter: Lario moest dan 60 miljoen euro aan hem terugbetalen.

Modellen

Daarna wemelt het nog van de verhalen over kortstondige relaties van Berlusconi. Toch verbindt hij zich in 2008 weer aan iemand. Na de actrices gaat het dit keer om een model. 49 jaar jonger is Francesca Pascale, met wie hij zich in 2012 verlooft. Tot een huwelijk komt het nooit. Na een relatie van 12 jaar schuift hij haar opzij voor Marta Fascina, die 53 jaar jonger is dan hem. Zij is dan 30 jaar, een voormalig model en Kamerlid voor Forza Italia. In maart 2022 stappen zij nog symbolisch in het huwelijksbootje.