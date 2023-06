Hoe vermoord ik mijn familie? En andere boekentips … voor uitstekend leesvertier

Afleiding nodig tijdens de examens? Of al even in de sfeer komen voor de vakantie? Deze boeken verdienen een plekje in je boekenkast.

Hoe vermoord ik mijn familie

Bella Mackie

Jep, de titel zegt het helemaal. De 28-jarige miljonairsdochter Grace heeft zo haar redenen om haar familie naar het leven te staan. Hilarische thriller met Dexter-allures: je weet dat je niet voor Grace mag supporteren, maar het is verdomd moeilijk om het niet te doen.

Uitgeverij The House of Books, 383 blz., 15 euro

Operatie Apekool

David Walliams

Google David Walliams en je herkent hem zonder twijfel als Carol ‘Computer says no’ Beer uit Little Britain. Dat hij ook een begenadigd kinderboekenschrijver is, bewijst hij met Operatie Apekool, over de vriendschap tussen een weesjongen en een dierentuingorilla tijdens WOII. Vanaf 9 jaar.

Uitgeverij Clavis, 368 blz., 23,95 euro

Picknick bij maanlicht

Margaret Kennedy

Britse klassieker uit 1950, nu voor het eerst vertaald. Een klif stort neer op een hotel aan zee, waarbij zeven hotelgasten omkomen. Waarna de tijd wordt teruggespoeld en de kleurrijke stoet van mogelijke slachtoffers een na een wordt geïntroduceerd. Maar wie is er gestorven en wie heeft de ramp overleefd?

Atlas Contact, 424 blz., 24,99 euro

Stormwacht

Kristina Ohlsson

Nieuwe Zweedse hitserie rond de figuur van August Strindberg die Stockholm achter zich heeft gelaten en een nieuw hoofdstuk wil beginnen in het idyllische kustdorpje Hovenäset. Maar al gauw raakt hij verwikkeld in de onrustwekkende verdwijning van een populaire lerares.

Uitgeverij The House of Books, 511 blz., 24,99 euro

De amazone van de Franse Revolutie

Luc Van den Broeck & Sarah De Grauwe

De Waalse Anne Josèphe Théroigne de Méricourt is bij ons weinig bekend, maar daar wil dit boek verandering in brengen. Ze stond op de eerste rij tijdens de Franse Revolutie, werd ontvoerd door de Oostenrijkse keizer en belandde uiteindelijk in een psychiatrische instelling. Fascinerende levensloop van een feministe avant la lettre.

Uitgeverij Vrijdag, 264 blz., 23,50 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden