Anderlecht-doelman Bart Verbruggen ziet transfer naar Engeland wel zitten: “Het is altijd mijn droom geweest daar te spelen”

Bart Verbruggen maakt zich met Jong Oranje op voor het EK voetbal voor beloften, dat later deze maand start in Georgië en Roemenië. De 20-jarige doelman van RSC Anderlecht was het afgelopen tegenvallende seizoen een lichtpunt bij paars-wit en kan rekenen op heel wat belangstelling, onder meer van Burnley en Vincent Kompany. “Het is altijd mijn droom geweest om in Engeland te voetballen. Het is dan ook een eer en compliment om genoemd te worden bij clubs die in die competitie spelen, maar dat is nu niet het belangrijkste”, houdt Verbruggen de druk af.

Met Jong Oranje is Verbruggen in volle voorbereiding op het EK. Daar wil hij zich niet van af laten leiden. “Je moet je focussen op de dingen die belangrijk zijn en waar je invloed op hebt”, zei de keeper in een gesprek met Nederlandse media in Zeist. “Op dit moment is dat Jong Oranje. Het is niet moeilijk voor mij om daar de focus op te leggen.”

De oud-doelman van NAC Breda is sinds eind december de eerste keeper van Anderlecht, dat dit seizoen teleurstellend als elfde eindigde in de Jupiler Pro League en deelname aan de play-offs misliep. Voor Verbruggen was daardoor het seizoen eind april al afgelopen. “Toen we klaar waren met het seizoen, heb ik even vakantie genomen. Daarna ben ik mee gaan trainen met NAC, dat toen nog in de play-offs zat en dus heel serieus bezig was. Ik heb mezelf wel goed bezig weten te houden. Ik ben uitgerust en er helemaal klaar voor.”

Jong Oranje opent zijn toernooi op 21 juni met een Derby der Lage Landen tegen de jonge Rode Duivels van Jacky Mathijssen.