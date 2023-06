Wout van Aert zegt bereid te zijn Tour de France te verlaten voor geboorte tweede kind: “Niet van plan dat te missen”

De kans bestaat dat Wout van Aert de Tour de France komende zomer niet tot het einde rijdt. Zijn partner Sarah De Bie en hij zijn in verwachting van een tweede kind, dat uitgerekend is voor de zomer. De Tour de France wordt dit jaar verreden van 1 tot 23 juli. Of het ook daadwerkelijk zover zal komen, is nog niet duidelijk.