Bilzen

Glenn Vandermaesen (28) uit Sint-Truiden, winkelmedewerker bij Hanos Hasselt

Anke Vanderbeuken (26) uit Tongeren, administratief bediende bij Spronken Orthopedie

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Negen jaar geleden kwamen we elkaar regelmatig tegen als we op stap gingen. Zo zijn we met elkaar aan de babbel geraakt en is de vonk overgeslagen. We zijn nu 7 jaar samen”, lacht het koppel. (joge)

