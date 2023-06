Oekraïense vluchteling wint 500.000 euro met Nationale Loterij

Hoewel de identiteit van winnaars geheim blijft, licht de Nationale Loterij in dit geval wel een tipje van de sluier op over de jongen. Het gaat om een man tussen de 18 en 24 jaar die een jaar geleden zijn thuisland ontvluchtte en sindsdien verblijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij is hier inmiddels ook aan het werk. In een tankstation kocht hij voor vijf euro een krasbiljet met een winnend nummer.

Via de Nationale Loterij laat de winnaar weten dat hij met zijn winst eerst een groot feest wil organiseren voor familie en vrienden die zich om hem bekommerd hebben in België. Daarna wil hij zo snel mogelijk terugkeren naar Oekraïne. Met de rest van het geld wil de jongeman graag bijdragen aan de wederopbouw van zijn land.

“We zien hier veel winnaars passeren, maar bij deze winnaar zagen we toch dat het voor hem net dat tikkeltje extra betekende”, zegt woordvoerder van de Nationale Loterij Joke Vermoere. “Alsof het een teken van hoop was in donkere tijden.”