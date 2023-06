Opleidingsploeg van Soudal - Quick-Step trekt drie jonge renners aan

De 18-jarige Lars Vanden Heede wil in de toekomst scoren in het Vlaamse voorjaar

De 18-jarige Vanden Heede wil in de toekomst scoren in het Vlaamse voorjaar. Zo werd hij al respectievelijk tweede en vijfde in de juniorenedities van Nokere Koerse en de E3 Saxo Classic. De 17-jarige Soenens won de vierde etappe van de Trixxo Ster van Zuid-Limburg en “presteerde al goed in eendagskoersen”.

Leeftijdsgenoot Berg is “een jong Frans talent” dat de eerste etappe en het algemeen klassement won in de Coupe de France. “Hij toonde al veel potentieel op zowel het vlakke als op korte klimmetjes”, klinkt het.