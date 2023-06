Drie bekende comedians trekken op tournee met de mobilhome: “Wel schrik voor de autokeuring”

Comedian Han Solo trok al eerder rond in zijn mobilhome. Deze zomer gaat hij weer op pad, maar nu in het gezelschap van Erhan Demirci en Joost Van Hyfte. De Comedy Gypsies zorgen voor lachprogramma’s op bijzondere locaties: “Al waren we een beetje bang dat de mobilhome niet meer door de keuring zou geraken.”

Twee zomers lang trok Han Solo in zijn mobilhome door Vlaanderen. Van de ene openluchtvoorstelling naar de andere. Uit noodzaak, want corona legde het cultuurleven stil. “Ik wou het graag nog eens doen”, kijkt hij er vandaag op terug. “Maar ik voelde me wel wat eenzaam onderweg. Zo ontstond het idee om met Erhan en Joost de baan op te gaan.”

De mobilhome van Han Coucke, alias Han Solo, is dertig jaar oud. “Ik was wel bang dat hij niet meer door de autokeuring zou geraken. Er haperde wat en voor zulke oude modellen zijn geen wisselstukken meer voorradig. Na een oproepfilmpje op Facebook heeft een man uit Turnhout gelukkig het gezochte onderdeel aangeboden. Hij bolt als nooit voorheen.” (lacht)

Schuchtere Erhan

Han Solo kent Erhan Demirci, afkomstig uit Ham, al vijftien jaar. Lachend vertelt hij over hun eerste ontmoeting. “Hij was een schuchtere jongen en nog heel slank. Overdreven beleefd vroeg hij of hij mijn voorprogramma mocht doen, hij had wel vijftien minuten aan materiaal klaar.” Vervolgens nodigde Han Solo hem de volgende dag uit om te laten zien wat hij kon. “Erhan was dolgelukkig. Maar na amper drie minuten was zijn voorprogramma al voorbij. Later heeft hij herhaaldelijk het voorprogramma van mijn shows gedaan. Toen hij zelf avondvullende voorstellingen ging maken, verzorgde ik de regie. We werken heel graag samen.”

Han Solo kent Erhan Demirci, afkomstig uit Ham, al vijftien jaar. — © Luc Daelemans

Joost Van Hyfte heeft een hotelschooldiploma op zak en maakte culinaire comedyshows. We grappen dat hij waarschijnlijk mee mag om onderweg te koken. Han Coucke speelt al lachend mee: “Ook omdat hij kan strijken en nuchter blijft, zodat iemand de mobilhome kan besturen.” Dan gaat hij in alle ernst verder: “Met hem heb ik nog nooit echt samengewerkt. We zijn elkaar natuurlijk wel eens tegen het lijf gelopen in het comedywereldje, maar het is naast het podium dat onze vriendschap is ontstaan. Je mag echt wel zeggen dat we drie vrienden op tournee zijn.”

Improvisatie

De drie staan apart op het podium in een klassieke comedy line-up. “Ons kennende zal er wel interactie zijn”, lacht Han Solo. “De een zal graag inpikken op wat de ander in zijn set heeft gezegd. We willen elkaar verrassen. In voorstellingen als deze is er veel gelegenheid tot improvisatie.”

Erhan Demirci en Joost Van Hyfte werken aan nieuwe shows voor het najaar en tonen daar eigenlijk previews van. Han Solo maakt een halfjaarconference met actualiteitsthema’s die ons tot nu toe bewogen hebben.

Op de lange speellijst vinden we niet de gebruikelijke adressen. Het trio reist nu ook naar kleinere gemeenten, waar de comedians terechtkomen op unieke locaties in openlucht. Het verschil met een zaalshow is groot. “In openlucht hangt er een zomerse sfeer. We beginnen als het nog klaar is en eindigen in het donker. Prachtig vind ik dat, spelen tijdens de zonsondergang.”

De Comedy Gypsies, op 17/6 The Celtic Art Gallery Ham, op 16/8 Kloostertuin Hamont-Achel, op 23/8 C-mine Genk, op 30/8 Zolder Luchtfabriek Heusden-Zolder (TVL Vertellingen), op 1/9 Terhills Maasmechelen. Info: www.comedy-gypsies.be