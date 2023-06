Actrice Lupita Nyong’o met de borsten ‘bloot’ op Tony awards

De Keniaanse actrice Lupita Nyong’o staat niet alleen bekend om haar straffe acteerprestaties, maar ook om haar adembenemende looks op de rode loper. Op de Tony awards in New York gooide ze hoge ogen in een smoking… met een wel heel bijzonder topje onder haar blazer.

Onder het strakke zwarte smokingjasje droeg de 40-jarige Nyong’o een zilverkleurig topje dat de vorm van haar borsten en buik(spieren) toont. Het is te zeggen: een topje kan men het bovenstuk eigenlijk niet echt noemen. De flinterdunne creatie die de vorm van haar romp aanneemt, lijkt eerder op een sterk staaltje bodypaint. Lijkt, want dat is het evenmin.

Nyong’o schitterde voor de gelegenheid in een borstplaat gevormd naar haar eigen lichaam. De — intussen veelbesproken creatie — is het werk van de Pakistaanse kunstenaar en modeontwerper Misha Japanwala. “Haar werk komt voort uit de afwijzing en deconstructie van externe schaamte die aan iemands lichaam is gehecht. In haar artistieke proces creëert ze een realistisch en waarheidsgetrouw verslag van iemands lichaam als een daad van verzet en viering, en een aandringen om vrij in ons lichaam te mogen bestaan,” schreef de ster op Instagram.

Nyong’o voegde eraan toe dat ze vereerd was om het pièce de résistance te dragen op de prijsuitreiking.