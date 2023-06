PSV heeft een nieuwe coach: ervaren Peter Bosz volgt Ruud Van Nistelrooij op

Bosz wordt in Eindhoven de opvolger van Ruud van Nistelrooij. De oud-spits stapte kort voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op. Onder leiding van Van Nistelrooij won PSV afgelopen seizoen de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker. Kort voor de laatste competitiewedstrijd tegen AZ vertrok de oud-spits omdat hij geen vertrouwen meer voelde. Interim-trainer Fred Rutten leidde PSV in Alkmaar naar de winst (1-2) en zo naar de voorronden van de Champions League.

“Vanaf het eerste moment kreeg ik een warm gevoel”, reageerde de nieuwe trainer op zijn aanstelling. “Zowel PSV als ik hebben honger om te presteren. Afgelopen seizoen zijn er twee prijzen gewonnen, maar ons doel is landskampioen worden.” De laatste vijftien jaar ging het kampioenschap in de Eredivisie slechts drie keer naar de Eindhovenaren: in 2015, 2016 en voor het laatst in 2018.

“Peter was de gedroomde kandidaat, dus we zijn erg blij dat het gelukt is”, vertelden Algemeen Directeur Marcel Brands en Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart. “Destijds was hij doodziek na een nederlaag. Die wil om te winnen heeft hij nog steeds. Met Peter willen we de speelwijze doorontwikkelen om onze doelstellingen te realiseren.”

Bosz zat sinds oktober vorig jaar zonder club. De Nederlander werd toen ontslagen bij Olympique Lyon. Bosz was eerder coach bij onder meer Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Vitesse en Ajax, waarmee hij in 2017 de finale van de Europa League bereikte.

PSV begint op maandag 3 juli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit seizoen stonden met Johan Bakayoko, Thorgan Hazard en invallersdoelman Kjell Peersman drie landgenoten onder contract in Eindhoven. Hazard keert na een uitleenbeurt terug naar Borussia Dortmund.