Twee straatracers aan de kant gezet op E313: snelheden tot 230 km/uur

De politie heeft twee straatracers aan de kant gezet die op de E313 snelheden tot 230 km/uur haalden. De twee zijn hun rijbewijs kwijt. In totaal moesten afgelopen weekend in de PZ Beringen/Ham/Tessenderlo zes bestuurders met een zware voet hun rijbewijs inleveren.

De interceptie van de twee straatracers startte met drie voertuigen die in Tessenderlo vertrokken en de E313 richting Antwerpen opdraaide. De politie reed hun achterna. Eén van de voertuigen duwde het gaspedaal in en haalde al snel een snelheid van 170 km/uur. Vervolgens sloot een ander voertuig aan dat al op de E313 reed. Beide bestuurders daagden elkaar uit om nog sneller te rijden en ze bereikten uiteindelijk een snelheid van 230 km/uur. De bestuurders hebben hun rijbewijs moeten inleveren.

Pechstrook

Nog op de E313 werd een bestuurder aan de kant gezet die 192 km/uur reed. De bestuurder haalde via de pechstrook in en slalomde met een gevaarlijke snelheid tussen het verkeer door. De man heeft meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen moeten inleveren.

Op de Kasteletsingel-Zuid werd een bestuurder aan de kant gezet die 142 km/uur reed. Dat is 52 km/uur sneller dan toegelaten. Ook op de Oosthamsesteenweg in Beringen en de Olmensesteenweg in Ham werden bestuurders betrapt die te snel reden en nu twee weken zonder rijbewijs zitten.

De politie had nog flitscamera’s staan op de Sparrenweg in Tessenderlo, Wasseven in Ham en de Zuidstraat en Diestersesteenweg in Beringen. In totaal werden 995 voertuigen gecontroleerd. 112 bestuurders reden te snel en mogen nog een boete in de brievenbus verwachten.