Vakantieplannen? Met deze checklist ben je er helemaal klaar voor

Ben jij iemand die ver op voorhand je koffers zorgvuldig inpakt of gooi je last minute wat kleding in een tas? Wat je inpakstijl ook is, met onderstaande lijst ben je klaar voor je volgende vakantie!

1. Koffer

Voor je begint met inpakken denk je best na over welke koffer je meeneemt. Een weekendtas, een hardcase trolley voor handbagage of een grote lichtgewicht koffer? Zorg er in ieder geval voor dat je naam en contactgegevens aan de bagage hangen, en dat ze tegen een stootje kunnen als je met het vliegtuig reist. Steek alle noodzakelijke reisdocumenten in een apart tasje. Gaan er kinderen of huisdieren mee, dan heb je altijd veel spullen te verplaatsen. Met een bolderkar is dat geen probleem. Naar het strand, naar de winkel of picknicken: alles kan er in en door het grote laadvermogen is een bolderkar zelfs handig om vermoeide peuters of hondjes in te vervoeren.

LEES OOK. Met deze activiteiten beleef je een zomer vol spanning en plezier

2. Kleding

Stem je kleding af op je bestemming, maar wees altijd voorbereid op slecht weer. Maak je een lange reis, neem dan een beetje wasmiddel mee voor een handwasje tussendoor, zo moet je minder kledij meenemen. Zorg in ieder geval voor stevige schoenen, en vergeet natuurlijk je zwemkleding en zonnebril niet!

3. Verzorging

Ga even na welke producten je allemaal gebruikt in de badkamer, en kijk of je deze in een kleine reisversie kunt kopen, of kunt overgieten in herbruikbare miniflesjes. Vergeet ook zeker geen zonnecrème, aftersun en insectenmiddel. Een klein EHBO-zakje met wat pleisters, verband, pijnstillers en andere medicatie is natuurlijk ook altijd een goed idee.

LEES OOK. Ontdek de 5 mooiste fietsroutes van Vlaanderen

4. Laders

Je hebt je fototoestel mee, smartphone, mp3-speler, draadloze oortjes, bluetooth speaker en… je bent je opladers vergeten. Klinkt je bekend in de oren? Doe voor vertrek altijd de check of je alle laders mee hebt. Voor onderweg is een compacte powerbank trouwens een geweldige uitvinding. Zo kan je je apparaten zelfs opladen als er geen stroom in de buurt is.

5. Kampeerspullen

Ga je kamperen? Dan moet je aan wat extra zaken denken om mee te nemen. Natuurlijk je tent en alle toebehoren, maar vergeet ook geen spullen als een degelijke zaklamp. Zo ben je zeker dat je bij de juiste tent belandt na een nachtelijke plaspauze. Ga je langere tijd kamperen, dan is het fijn om ook voor en rond je tent leuke zitplekjes te hebben. Met een schaduwdoek, een draagbare barbecue, een opvouwbare picknicktafel, comfortabele klapstoelen en een hangmat wordt je kampeerplek een fijne uitvalsbasis tijdens je vakantie.

LEES OOK. Het gezelligste tuinfeest organiseer je zo

6. Ontspanning

Als alle praktische spullen zijn ingepakt, is het tijd om aan de ontspanning te denken. Je vertrekt tenslotte op vakantie! Een spannend boek, een strandlaken en een bal voor in het water, een wandelkaart, badmintonset, petanqueballen, muziek en gezelschapsspelletjes doen het altijd goed op reis.

Ontdek hier alle zomertoppers voor op reis en thuis, al vanaf € 14,95 i.p.v. € 24,95!