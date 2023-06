Beelden tonen hoe ontsnapte krabben in stadscentrum ‘opgeveegd’ worden door kuisploeg: “Eerste en laatste keer”

Er kruipen levende krabben over de Vrijdagmarkt. Dat is te zien in een video die onlangs werd gemaakt na de wekelijkse markt. De schaaldieren werden nadien vermorzeld door de veegmachines van IVAGO.

In een video die dateert van eind mei, gemaakt door de bekende restauranthouder Ömer Gök, is te zien hoe verschillende krabben over de Vrijdagmarkt kruipen. Niet alleen een vreemd tafereel, maar ook allesbehalve diervriendelijk. Je hoort op de achtergrond de veegmachines van IVAGO en niet veel later worden de beestjes vermorzeld door de borstels.

Gemeenteraadslid Caroline Persyn (Vlaams Belang) wijst niet naar de kuisploeg als schuldige, maar wilde als dierenvriend wel weten van bevoegd schepen Sofie Bracke (Open VLD) wat er aan de hand was. Het gaat om een zeer spijtig voorval, zegt Bracke: “Een klant had 10 kilogram krabben gekocht aan een viskraam en heeft die per ongeluk laten vallen. De handelaar heeft de krabben opgeraapt, maar er moeten er toch enkele ontsnapt zijn.” (lees verder onder foto)

Het is de eerste keer dat de Stad melding krijgt van een dergelijk incident, maar Bracke wil dat het meteen ook de laatste keer is. “De vishandelaars hebben de boodschap gekregen dat ze levende dieren voldoende moeten afschermen, opdat die niet kunnen ontsnappen. De marktcontroleurs hebben de marktkramers vorig week vrijdag ook persoonlijk aangesproken. Geen enkele vishandelaar zal nog levende krabben meebrengen en de betrokken handelaar heeft zich uitvoerig geëxcuseerd.”

