Lanaken

Twee dagen na de verwoestende brand in kleuterschool ’t Wezeltje in Veldwezelt, is er een geldinzameling gestart. Zo wil initiatiefnemer Suzy Panis ervoor zorgen dat de school snel weer een aantal essentiële dingen heeft voor de kinderen. Personeel, ouders en grootouders zijn enorm onder de indruk.