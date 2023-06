Spaans international Borja Iglesias en ploegmaat razend om homofobe reacties: “Zij die dit blijven doen, hebben dringend hulp nodig”

“Na de pogingen van een luidruchtige minderheid om mijn collega Borja Iglesias en mij belachelijk te maken met betrekking tot onze kledij en het vermeende verband met onze seksuele geaardheid, wil ik alleen onderstrepen hoe belangrijk het is respect te hebben voor iedereen, ongeacht hun seksuele geaardheid, en te blijven strijden tegen homofobie en de uitroeiing ervan”, schreef Aitor Ruibal op zijn Twitteraccount. “Zij die dit soort gedrag blijven vertonen, hebben dringend hulp nodig. Het probleem ligt bij hen voor hun intolerantie en hun complexen.”

“Veel dank voor de vele berichten van genegenheid”, begon tweevoudig Spaans international Borja Iglesias op zijn Twitteraccount. “En aan degenen die zich nog in de prehistorie bevinden, stuur ik jullie veel moed. Het moet heel moeilijk zijn niet te evolueren en vastgeroest te zitten in je eigen visie in plaats van te genieten van wat het leven zo mooi maakt. (...) Elke keer dat dit soort situaties zich voordoen, geven ze me de kracht door te gaan met vechten zodat iedereen kan doen en genieten van zichzelf en anderen zoals ze echt willen.”

Borja Iglesias staat al langer bekend om zijn strijd tegen homofobie. Hij speelt sinds 2020 ook met gelakte vingernagels. Eerst lakte hij die zwart als steunbetuiging voor Black Lives Matter. Toen hij daarna homofobe reacties ontving, besloot hij zijn nagels in alle mogelijke kleuren te blijven verven als protest tegen homofobie. “Bepaalde reacties zijn normaal geworden terwijl ze niet normaal zouden moeten zijn”, zei hij toen. “In plaats van te praten, ga ik over tot daden. Dan denk ik: nee, we moeten dit rechtzetten.”