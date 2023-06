Kritiek op Sturgeon binnen eigen partij zwelt aan: “Ze heeft zelf anderen voor minder geschorst”

Sturgeon stapte begin april op als premier en leider van de SNP. Even later bleek er een onderzoek gaande naar mogelijke financiële wantoestanden bij de partij. De voormalige Schotse premier werd zondag even opgepakt in dat onderzoek, maar na verhoor weer vrijgelaten. Ze houdt haar onschuld staande.

Verschillende leden van de Schotse oppositie roepen de opvolger van Sturgeon aan het hoofd van de SNP en de Schotse regering, Humza Yousaf, op om Sturgeon uit zijn partij te schorsen. Maar de oproep komt ook uit de eigen rangen. “Deze soap duurt nu al lang genoeg”, tweette SNP-Parlementslid Angus MacNeil zondag. “Nicola Sturgeon heeft anderen voor heel wat minder geschorst.” De voorzitter van de Scottish Conservatives, Craig Hoy, roept Yousaf op om “nu wat leiderschap te tonen en zijn voorganger te schorsen uit de SNP”.

“Onschuldig”

Sturgeon werd zondagochtend opgepakt en vervolgens ondervraagd. Iets na 17 uur werd ze vrijgelaten. Ze benadrukte nadien op Twitter dat ze “zonder enige twijfel weet onschuldig te zijn van enig wangedrag” en bedankte “de velen die in me blijven geloven en weten dat ik de SNP of het land nooit kwaad zou berokkenen”.

De echtgenoot van de 52-jarige Schotse politica, de vroegere zakelijk leider van de SNP Peter Murrell, werd in april al eens opgepakt in de zaak. De woning van het koppel in Glasgow werd toen ook doorzocht, net als het SNP-hoofdkwartier in Edinburgh. Bij de moeder van Murrell werd een luxueuze camper ter waarde van 110.000 Britse pond, ongeveer 128.000 euro, in beslag genomen. Murrell werd kort nadien weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Twee weken later werd de penningmeester van de partij, Colin Beattie, kort gearresteerd. Hij nam daarna ontslag.

Het onderzoek - ‘Operation Branchform’ genoemd - startte in 2021 en draait rond mogelijk financieel gesjoemel met meer dan 600.000 pond (ruim 700.000 euro) aan campagnedonaties.