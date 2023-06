Veel overtredingen vastgesteld bij controle van getunede auto’s in Munsterbilzen

Drie bestuurders zijn hun rijbewijs voor 15 dagen bij een controle aan een benzinestation in Munsterbilzen kwijtgespeeld. Vrijdag was er actie specifiek op getunede voertuigen gericht. Heel wat auto’s bleken niet in orde te zijn.

Het gerucht dat er een actie op til stond aan het tankstation in de Kruisbosstraat - een plek waar liefhebbers van uitgebouwde en gepimpte voertuigen verzamelen - ging al een tijdje rond. Daardoor waren er ook wat minder voertuigen dan verwacht. Maar er werden toch redelijk wat inbreuken door de politie vastgesteld.

Het ging vooral over technische eisen zoals een uitlaat die niet conform is geplaatst, te smalle banden of geluidsdempers die ontbreken. De bestuurders kwamen er vanaf met een waarschuwing om hun voertuig in regel te stellen. Vijf voertuigen bleken niet correct gekeurd. De bestuurders werden aangemaand zich zo snel mogelijk in regel te stellen.

Rijbewijs

Twee bestuurders testten positief op het gebruik van verdovende middelen. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Een bestuurder die 140 km/uur op de Taunusweg reed (maximaal toegelaten snelheid is 70 km/uur), mocht zijn rijbewijs ook meteen inleveren. De jonge bestuurder bleek een voorlopig rijbewijs te hebben en zondigde daardoor op verscheidene vlakken tegen de voorwaarden (rijden na 22 uur en met passagier) .

Een voertuig dat niet verzekerd, gekeurd en ingeschreven was, werd getakeld. De bestuurder had ook geen rijbewijs. Een andere niet-ingeschreven auto bleek al enkele jaren niet meer gekeurd. Deze bestuurder was wel correct verzekerd. Hij kreeg een proces-verbaal.