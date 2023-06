Twee opvallende vervangers bij Rode Duivels: Tedesco roept Aster Vranckx voor het eerst op, ook Johan Bakayoko komt er weer bij

Bondscoach Domenico Tedesco heeft Aster Vranckx (20) en Johan Bakayoko (20) opgeroepen als vervangers bij de Rode Duivels na de blessure van Kevin De Bruyne. Het duo was eerst opgeroepen voor het EK U21 met de nationale beloften, maar zal nu dus meedoen met de grote jongens in de kwalificatiematchen voor het EK 2024 tegen Oostenrijk en Estland. Het is niet duidelijk tot wanneer Bakayoko en Vranckx bij de Duivels zullen blijven met het oog op het EK U21.

Vooral de selectie van Vranckx, die er voor het eerst bij is, komt verrassend. De middenvelder kwam afgelopen seizoen maar aan drie basisplaatsen bij AC Milan, dat hem huurde van het Duitse Wolfsburg. In principe keert Vranckx na dit seizoen terug naar de Volkswagenclub, maar de Rossoneri hebben wel nog een aankoopoptie op hem die ze kunnen lichten.

Bakayoko werd de voorbije interlandperiode ook al opgeroepen als vervanger voor de toen geblesseerde Jérémy Doku. De winger van PSV gaf toen meteen een assist voor een goal van Romelu Lukaku in de 0-3-zege in Zweden. Het is nog niet duidelijk wie hij eventueel zou vervangen.

Het is niet duidelijk tot wanneer Bakayoko en Vranckx bij de Duivels zullen blijven met het oog op het EK U21. Voor de beloften zou het een serieuze tegenvaller zijn als ze die twee niet kunnen gebruiken voor de eerste match tegen Oranje. Bondscoach Tedesco en beloftentrainer Jacky Mathijssen staan daarover in overleg.

De Rode Duivels spelen zaterdag thuis tegen Oostenrijk en dinsdag in Estland in het kader van de kwalificaties voor het EK 2024 in Duitsland.