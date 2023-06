Ontgoochelde blik van Samuel L. Jackson tijdens awardshow gaat viraal: “Zijn oogrol zal een meme worden!”

De Tony Awards waren geen succes voor Samuel L. Jackson. De acteur zag zondagavond de award voor beste acteur gaan naar Brandon Uranowitz, en daar was de Hollywoodster niet bepaald blij mee. Zijn bedrukte gezicht, korte oogrol incluis, spraken tijdens de uitreiking boekdelen. Het fragment was ook vele kijkers niet ontgaan, die de blik prompt viraal lieten gaan op sociale media. “Zijn oogrol zal een meme worden!”, klonk het onder meer op Twitter, al konden velen zijn ontgoocheling begrijpen. “Samuel L. Jackson is bestolen.”