Penisplant ‘Sumatra’ staat voor het eerst in bloei: veel kijklustigen verwacht, ondanks de stank

Ooit al eens een ‘penisplant’ zien bloeien? Dat kan tot maandagavond in de Plantentuin van de UGent. Reuzenaronskelk ‘Sumatra’ staat namelijk sinds zondag in bloei, en daar hoort ook een doordringende stank bij van “rotte vis”, aldus het GUM. Eén die alvast veel kijklustigen lokt.

Een Reuzenaronskelk, ook wel penisplant of lijkenplant genoemd, naar de opvallende vorm of de penetrante geur die de bloem verspreidt, komt pas na tien jaar voor het eerst in bloei. Voor penisplant Sumatra is het eindelijk zover. Sinds zondag staat deze plant in bloei.

Tijdens deze ‘bloeiperiode’ verspreidt de plant een doordringende stank die nog het best te vergelijken is met die van rotte vis. Daarmee probeert de 170 centimeter hoge ‘Sumatra’ vliegen aan te trekken. Een unieke, maar vooral stinkende ervaring dus.

Tweede plant in bloei

Wie Sumatra wil gaan bewonderen, kan gratis op bezoek. De serres van de Plantentuin waren zondag open en zijn dat ook maandagavond tot 22 uur. De bloei van de Reuzenaronskelk verloopt over twee avonden. Raak je daar niet? Er is ook een livestream voorzien.

Misschien bloeien er dit jaar zelfs twee penisplanten open in de serres van de Plantentuin. “Er is een kans dat de nog grotere bloem Anne binnenkort ook uitkomt”, zegt het GUM. “Het is zeker dat Anne een bloem is, maar is nog niet open”, klinkt het.

Penisplant Sumatra staat in bloei — © GUM