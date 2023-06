Tim Merlier gaat vandaag tegen een hongerige Van Aert op zoek naar ritwinst in Zwitserland: “De Tour was nooit een optie”

“De tijdrit reed ik een beetje in spaarmodus”, gaf Merlier mee. “Ik startte met een andere motivatie dan de specialisten: uitrijden en niet te veel tijd verliezen. De tweede rit is voor mij belangrijker.” Die gaat van Beromünster naar Nottwil en is 173,7 km lang. Ondanks de drie hellingen van derde categorie kondigt een massaspurt zich aan. “Ik hoop op een sprint want in de volgende ritten is de kans kleiner. Op zich ben ik hier met een hele goeie trein. Misschien wel de sterkste van het peloton. Of Remco ook een handje gaat toesteken? Dat is nog niet besproken. We moeten nog bekijken hoe we het aanpakken.”

Tegenstand verwacht Merlier in de eerste plaats van één van zijn vrienden. “Van Aert gaat hongerig zijn na zijn lange stage. Daarnaast staat ook Jordi Meeus hier aan de start en las ik dat Arnaud Démare terug over zijn beste benen beschikt.”

Wel naar de Vuelta

Merlier hoopt in de Ronde van Zwitserland toe te kunnen werken naar een voor hem belangrijk hoofddoel. “Dit is mijn voorbereiding op het BK”, zegt Merlier. “Als ik het mezelf hier niet te lastig maak, is dit de ideale koers naar Izegem toe. Daar vind ik een parcours dat past bij mijn kwaliteiten, maar zo’n BK is een koers waarbij je vooraf 1.001 scenario’s kan bedenken en er toch nog naast kunt zitten. Ik moet geloven in mijn sprint en als er wind staat maken dat ik in de goeie waaier zit of de schiftingen overleef om mee te doen voor die derde kampioenentrui.”

In de Tour zien we Merlier behoudens ongelukken niet terug. Soudal Quick-Step trekt normaal gezien met Fabio Jakobsen als spurter naar de Ronde van Frankrijk. “Ik weet niet goed hoe het komt dat dat een thema blijft. Al voor het seizoen zijn de plannen gemaakt en toen al was duidelijk dat ik de Tour niet zou rijden. Dat blijft zo. In de Vuelta start ik in principe wel.”