Snikheet, maar The Boss was energiek als altijd in Landgraaf. — © Harry Heuts Photography

Landgraaf

Na 2009 en 2012 was Bruce Springsteen zondagavond voor de derde keer in Landgraaf. The Boss blijkt op zijn 73ste nog niets aan energie te hebben ingeboet en trakteert Nederlands-Limburg op een ijzersterk en bij vlagen ook gevoelig optreden. Enige dissonant: het vele geklets, met name aan de zijkanten van de festivalweide.