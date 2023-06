Yellow Tiger Britt Herbots zet druk in zaak rond bondscoach Gert Vande Broek: “Als hij geschorst wordt, dan mogelijk EK ook zonder mij”

Vande Broek wordt beschuldigd van mentaal grensoverschrijdend gedrag voor zijn behandeling van speelsters. Na getuigenissen van zes voormalige Yellow Tigers eiste het Bondsparket eind vorige maand minstens twee jaar schorsing tegen de trainer van de nationale vrouwenvolleybalploeg. Deze maand nog zou een uitspraak volgen.

“Heel vervelend, dat dat blijft duren”, vertelde Herbots bij Sporza over het feit dat er nog geen uitspraak is in de zaak. Zij kijkt vooral naar het EK, dat ons land van 15 augustus tot 3 september samen met Italië, Duitsland en Estland organiseert. “Voor ons is het gewoon het allerbelangrijkste dat we het EK wel starten met Gert. Dat wil ook heel de ploeg en daar staan we allemaal achter. Er is momenteel ook geen enkele coach die ons zo goed zou kunnen begeleiden naar het EK als Gert, die ons zodanig goed kent, die weet wat deze ploeg nodig heeft.”

“Of wij niet zouden spelen als hij geschorst wordt? Dat is een uitspraak die enkele speelsters wel zouden kunnen doen. Waaronder mogelijk ik, ja. Of ik mijn lot aan hem verbind? Ja”, aldus Herbots. “Ik vind gewoon: we zijn dit nu allemaal samen gestart, we hebben nu een EK in België. Laat ons dan ook dat EK samen spelen. En als dat dan zonder Gert zou zijn, waarom dan niet zonder een paar speelsters? Ik weet dat dat straffe uitspraken zijn, maar het is allemaal ook heel straf verlopen. Het was allemaal heel hard voor hem. Waarom moet je dan niet eens wat harder zijn voor al de rest?”