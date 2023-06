Koning Filip krijgt nieuwe postzegel voor tien jaar op de troon

Om te vieren dat koning Filip tien jaar op de troon zit in ons land, krijgt hij een nieuwe postzegel met zijn beeltenis. Het gaat om een beperkte oplage van tien postzegels. Dat laat Bpost maandag weten.

De uitgave wijst ook op enkele belangrijke gebeurtenissen in het leven van koning Filip. Onderaan de postzegels illustreren vijf foto’s zijn koningschap: inzet voor onderwijs en jongeren, de band van de koning met de kroonprinses, de reis naar Congo, het bezoek aan Tomorrowland en tot slot de koning in een militair transportvliegtuig met prins Gabriel.

De eerste keer dat de huidige vorst op de enveloppen verscheen was al in 1963. Op 3-jarige leeftijd werd de jonge prins Filip toen vereeuwigd op postzegels gewijd aan het honderdjarig bestaan van het Internationale Rode Kruis. Ook later verscheen de vorst meermaals op postzegels. Naast speciale uitgiften komt koning Filip ook voor op klassieke postzegels.

Het vel met tien postzegels kost 13,60 euro.