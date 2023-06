Na weken van droogte krijgt Parijs onweer over zich heen: “Parijs is een zwembad geworden”

Na enkele zuidelijkere Franse steden is zondagavond Parijs getroffen door een fors onweer. Op beelden is te zien hoe tal van straten daardoor blank kwamen te staan. “Parijs is een zwembad”, schrijven bewoners van de stad, die de beelden massaal deelden. De materiële schade lijkt mee te vallen.

Ook in Frankrijk viel er de voorbije weken amper neerslag. Dat veranderde zondagavond drastisch: plots was er een wolkbreuk en viel de regen met bakken uit de lucht. De brandweer had een bijzonder drukke avond en nacht: liefst 140 keer moest uitgerukt worden om mensen in nood te gaan helpen.

Op videobeelden is te zien hoe tal van straten blank kwamen te staan. “Parijs is veranderd in een zwembad”, schrijven mensen daarbij.

(lees verder onder de video’s)

Er wordt de komende uren en dagen gevreesd voor nog onweer in Frankrijk. Bij ons is dat voorlopig niet het geval: maandag halen we weer moeiteloos 30 graden en blijft het kurkdroog.