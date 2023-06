Kim Jong-un biedt Poetin “zijn volledige steun” aan en prijst hem voor “leiderschap bij verijdelen van dreiging vijandige krachten”

Kim stuurde de Kremlin-leider een felicitatieboodschap ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag van het Sovjetsysteem, die maandag gevierd wordt. Moskou is een van de weinige bondgenoten van Pyongyang.

In de video, die door het Noord-Koreaanse persbureau KCNA werd gepubliceerd, benoemde Kim niet specifiek de invasie in Oekraïne of de betrokkenheid van Moskou bij een gewapend conflict, maar werd Poetin wel geprezen “om zijn goede beslissingen en leiderschap bij het verijdelen van groeiende dreigingen van vijandige krachten”.

Solidariteit

Het Noord-Koreaanse volk biedt “zijn volledige steun en solidariteit aan het Russische volk in hun niet aflatende strijd om het behoud van de soevereine rechten en voor de verdediging van hun land tegen de willekeurige en autoritaire praktijken van imperialisten”, klinkt het verder.

Noord-Korea had het conflict in Oekraïne al beschreven als een “oorlog bij volmacht van de Verenigde Staten”, gericht op de vernietiging van Rusland. Kim veroordeelde ook de militaire hulp van het Westen aan Kiev. In januari beschuldigde Washington Noord-Korea ervan raketten te hebben geleverd aan de Russische paramilitaire groep Wagner, wat Pyongyang ontkende.