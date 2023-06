Minstens tien doden en elf gewonden bij busongeval ten noorden van Sydney

De politie werd kort voor middernacht opgeroepen voor een ongeval op een kruispunt in de buurt van het stadje Greta. Volgens lokale media was de bus op terugweg van een huwelijksreceptie in een nabijgelegen wijnmakerij. De 58-jarige chauffeur van de bus is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek en tests.

“Voorlopig onderzoek wijst uit dat tien mensen zijn overleden. Elf anderen werden over de weg en per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en achttien passagiers bleven ongedeerd”, aldus de verklaring van de politie, die eraan toevoegde dat de aantallen mogelijk nog kunnen oplopen.

De Hunter Valley is een populaire regio bij toeristen, vooral omwille van het wijnproeven.