NAVO start met grootste luchtmachtoefening ooit in Duitsland

In het Duitse luchtruim beginnen maandag de grootste luchtmachtoefeningen in de geschiedenis van de NAVO. Zowat 10.000 soldaten en 250 vliegtuigen uit 25 landen worden ingezet.

Onder leiding van de Duitse Bundeswehr duren de zogenaamde Air Defender 2023-oefeningen tot 23 juni. Ze zijn bedoeld om te trainen hoe een fictieve aanval van een oostelijke agressor door NAVO-troepen kan worden afgeslagen.

Hoewel de manoeuvres plaatsvinden tijdens een woedende oorlog tussen Rusland en mogelijke NAVO-kandidaat Oekraïne, zeggen functionarissen van de Duitse luchtmacht dat het idee voor de oefeningen dateert uit 2018, voordat de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne begon in 2022.

De manoeuvres vinden plaats tijdens een piek in het luchtverkeer in de zomer. Het is nog onduidelijk in welke mate de oefeningen impact zullen hebben op het ‘gewone’ luchtverkeer. De Duitse luchtmacht zei dat vertragingen van vluchten “hooguit enkele minuten” zouden bedragen, terwijl de vakbond van luchtverkeersleiders GdF vreest dat de oefeningen “een enorme impact zullen hebben op de burgerluchtvaart”.