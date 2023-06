Aantal operationele kernkoppen toegenomen, vooral door China

© US DEPARTMENT OF ENERGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

De kernmachten van de wereld hebben het voorbije jaar hun arsenaal operationele kernwapens uitgebreid, met China op kop. De tendens van ontwapening over de voorbije dertig jaar komt daarmee tot een einde. Dat meldt denktank Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in een nieuw rapport.

Het aantal operationele kernwapens in de wereld steeg vorig jaar met 86 tot circa 9.576. Negen landen in de wereld hebben kernwapens: de Verenigde Staten, Frankrijk, Pakistan, India, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Noord-Korea. Volgens SIPRI reageren zij daarmee op toegenomen spanning in de wereld.

Het totaal aantal kernwapens verminderde weliswaar van 12.710 in het begin van 2022 naar 12.512 begin 2023, maar een zesde daarvan zijn oude kernwapens die op het punt staan te worden ontmanteld. Het aantal gebruiksklare kernkoppen is toegenomen, aldus SIPRI.

Dreiging

“De tendens van de voorbije dertig jaar dat het aantal kernkoppen naar beneden komt, zien we nu ten einde lopen”, zegt directeur Dan Smith van SIPRI. Vooral China, dat zich juist geregeld uitspreekt tegen nucleaire dreiging, heeft het voorbije jaar zijn kernwapenarsenaal uitgebreid: van 350 tot 410 kernkoppen. Ook India, Pakistan en Noord-Korea hebben opgeschroefd. Rusland in mindere mate. De overige kernmachten hebben niets veranderd.

Rusland heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk gedreigd met het gebruik van kernwapens om de oorlog in Oekraïne en de vermeende dreiging die van de NAVO uitgaat. Eerder dit jaar besloot president Vladimir Poetin om ook kernkoppen bij bondgenoot Belarus te plaatsen, iets wat het Westen ziet als een gevaarlijke ontwikkeling. Rusland en de VS hebben samen nog steeds bijna 90 procent van ‘s werelds kernwapens in handen.