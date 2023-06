Een tv-zomer bomvol herhalingen, maar deze nieuwkomers en oude bekenden mag je wél verwachten

De Vlaamse zenders jagen de kijker de komende weken naar buiten. Geen Spartacus run, De redders of Waarheid, durven of doen meer te bespeuren tijdens de zomer. Zeker tot eind juli is er amper iets nieuws op het scherm, terwijl het aantal heruitzendingen opvallend piekt. Deze nieuwkomers en oude bekenden mag je wél verwachten.

Tussen 4 buren (Play4)

Na Zeg eens euh! en Rad van Fortuin blaast Play4 alweer nieuw leven in een oud format. Want het Britse Changing rooms, waar Tussen 4 buren op gebaseerd is, werd eind jaren 90 al uitgezonden op TV1. Toen heette het programma Pas geverfd, gepresenteerd door Martine Prenen. Deze keer is Jani Kazaltzis de gastheer. Hij is te gast bij twee buren die een kamer in elkaars huis onderhanden nemen. Elke buur krijgt hulp van designers en klussers. Het eindresultaat blijft voor de andere buur geheim tot aan het einde van de rit.

Met vier in bed (VTM)

Hoeveel bedjes worden er uitgedeeld voor de accommodatie en gastvrijheid? Of voor de groepsactiviteit? De klassieker onder de zomerprogramma’s is terug na een pauze van vier jaar. Destijds viel na 424 afleveringen het doek. Maar binnenkort gaan we weer op pad met uitbaters van bed en breakfasts in binnen- en buitenland.

Tien om te zien (VTM)

De Tien om te zien-tent krijgt dit keer een nog beter plaatsje: op de dijk van Westende, ter hoogte van de iconische Rotonde. Enig minpuntje: in tegenstelling tot vorige zomer zijn er dit keer slechts vijf in plaats van acht afleveringen. Data van de opnames? 24 en 25 juli en 7, 8 en 9 augustus. Anne De Baetzelier, Willy Sommers, Laura Tesoro en Aaron Blommaert verwelkomen de artiesten.

B&B zoekt lief (VTM)

Tussen de Boer zoekt vrouws en Blind getrouwds van deze wereld wil VTM ook in de zomer daten. Na een geslaagd eerste seizoen gaan er zes nieuwe uitbaters van B&B’s op zoek naar een partner. We trekken naar de Algarve, de Alpen en de Pyreneeën. Er is een deelnemer uit het Spaanse Murcia en zelfs een uitbaatster uit Turkije. Maar de meest exotische B&B ligt in Brazilië.

Zomerhit (VRT)

Vanaf 15 juli ontvangen Niels Destadsbader en Siska Schoeters het kruim van de Vlaamse showbizz voor de pier van Blankenberge. Week na week hoor je de genomineerden die kans maken op de prijs van Zomerhit 2023, en dus in de voetsporen kunnen treden van Margriet Hermans, die vorig jaar won met Lekker blijven hangen. Zita Wauters maakt online bijdrages over het programma.

Knokke off (VRT)

Niet in de kijkcijfertabellen, maar naar verluidt een grote hit op VRT MAX. De serie in het mondaine Knokke waarin Pommelien Thijs zich van een heel andere kant laat zien, wordt in de loop van augustus ook op VRT 1 uitgezonden. Drank, drama, drugs en seks: al vanaf het eerste moment denk je niet meer aan die brave Caro uit #LikeMe. De serie zal opvallen naast nieuwe afleveringen van Switch en Vive le vélo.

De komende weken piekt het aantal heruitzendingen. Maar welke zender doet het vaakst de rolluiken naar beneden? We doorbladerden de schema’s van deze week, en telden hoeveel verschillende programma’s nog eens worden opgewarmd.

VRT 1

16 in totaal: recente successen zoals Reizen Waes, De Columbus, De noodcentrale, Buurman, wat doet u nu?, Spoed 24/7 en First dates. Enkel nieuwe afleveringen van Blokken, Thuis en Ons huis/nieuw huis lopen door tot eind juni.

VTM

12 in totaal: van het stokoude Verschoten & zoon en De Kotmadam tot Hoe zal ik het zeggen, Vermassen, Gina & Chantal en Axel gaat binnen. Familie gaat pas op vakantie op 23 juni. Alles voor de Spelen loopt tot 2 juli

PLAY4

8 in totaal: naast klassiekers als Huizenjagers, Bake Off en Topdokters ook programma’s die enkele dagen eerder nieuw waren zoals Shalom Allemaal en Helden van het internet.

Sommige programma’s worden niet wekelijks, maar dagelijks heruitgezonden. Dan krijg je een heel andere herhalingenkampioen: Play4 spant dan de kroon met 35 tijdslots tussen 18u en 24u met uitsluitend dingen die je al gezien hebt. VTM heeft er 24, VRT 1 ‘maar’ 20.