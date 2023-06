Van 250.000 braadworsten tot 15.000 bollen ijs: 31,2 graden is niet het enige hoge cijfer achter deze hitte

Met 31,2 graden in Ukkel is zondag het dagrecord gebroken. En met de verwachte 30 graden en meer op maandag, gaan we richting hittegolf. Dat zijn niet de enige hoge cijfers achter de hitte. IJsventers scheppen alsof het een lieve lust is, bomvolle terrassen doen de tapkranen stromen. Om maar te zwijgen van de honderdduizenden barbecueworsten.

“15.000 bollen ijs”

Zeven ijskarren hebben Björn Van Den Berghe en Julie Westerlinck van Tartiste uit Landegem (Deinze). “Ze volgen allemaal een eigen parcours dat ze normaal volledig kunnen afrijden. Maar dit weekend haalden ze het einde nooit. Het was gewoon veel te druk. We draaiden 400 liter ijs per dag, en het raakte zowel op zaterdag als zondag verkocht. 400 liter, dat zijn 7.500 bollen. Per dag. We werken met een app zodat je de ijskar kan roepen of reserveren, zo hopen we zo veel mogelijk klanten te bedienen. Maar dat lukt niet altijd. Het zijn topdagen zonder rust, maar erg is dat niet. April was door het koude weer extreem rustig.”

“Dubbel zoveel drank”

“Ons terras zat het hele weekend lang stampvol”, zegt Nicolas Sanmodesto van Café De Kasteeldreef in het Oost-Vlaamse Lievegem. “Goed voor 100 à 120 man. Er zou in principe nog iets meer volk kunnen zitten, maar dan is het gewoon niet meer werkbaar. Nu al staan we hier continu met vijf à acht man te werken.”

De zon én de hitte zorgden voor een topweekend op het terras. “Mensen bestellen vaak twee drankjes in een keer”, zegt Nicolas. “Een pintje of een glas sangria met daarnaast ook nog een glas water voor de eerste dorst. We hebben dit weekend dubbel zoveel drank verkocht als normaal. Maar ja, we hebben ook dubbel zoveel personeel nodig.”

De organisatie van Legacy Festival voorzag 200 liter zonnespray — © Tommy Maes

“200 liter zonnespray, 1.200 liter water en 90 man bevangen door warmte”

Op het Legacy Festival, dat vrijdag en zaterdag doorging aan het Zilvermeer in Mol, hadden ze hun voorzorgen genomen. “Toen we hoorden dat het zo warm zou worden, hebben we 200 liter zonnespray gekocht om gratis te verdelen”, zegt organisator Nic Keirsmaekers. “Aan de ingang hebben we 1.200 liter water uitgedeeld aan de mensen die stonden aan te schuiven om binnen te komen. Het was abnormaal warm, en door het witte zand liep de temperatuur hier nog enkele graden hoger op dan elders.” Uiteindelijk lokte het festival 12.600 bezoekers. “Best wel wat mensen zijn niet komen opdagen omdat het gewoon té warm was”, zegt Keirsmaekers. “De EHBO had ook meer werk: zo’n negentig mensen werden bevangen door de hitte.”

Ook in Puyenbroeck werd de maximumcapaciteit bereikt — © EMT

Alle Oost-Vlaamse zwemzones volzet: “7.000 à 8.000 zwemmers”

In de provincie Oost-Vlaanderen zochten zondag nét iets te veel mensen naar verkoeling. Alle zwemzones in alle provinciale domeinen hadden in de namiddag hun maximumcapaciteit bereikt. “Het gaat dan om zevenduizend à achtduizend mensen”, zegt directeur Peter Cornelis. “Wie naar De Ster, Nieuwdonk, De Gavers of Puyenbroeck wil, raden we aan om vooraf een ticket te kopen via de websites van de domeinen. Want op mooie dagen, loopt het natuurlijk snel vol.”

Alleen al bij Delhaize gingen er 250.000 barbecueworsten de deur uit — © NurPhoto via Getty Images

250.000 barbecueworsten en 200.000 flessen rosé

Met zo’n weer slaan mensen massaal aan het barbecueën en aperitieven. En dat merkten ze bij Delhaize. “We schatten dat we zo’n 200.000 flessen rosé verkocht hebben”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “En 250.000 barbecueworsten.”