Liam Everts zet familietraditie verder, Yanina Wickmayer kent wonderweekend en de Belgian Cats hebben medailledromen: wat moet u onthouden van dit sportweekend

Omdat er dit weekend in de schaduw van wielrennen en voetbal nog boeiende dingen gebeurden in de topsport, bieden wij u daarvan een overzicht in vijf punten.

1. Liam Everts volgt vader en grootvader op

Liam Everts (KTM), de zoon van Stefan en kleinzoon van Harry, heeft in Teutschenthal de GP van Duitsland gewonnen in de MX2. Hij is daarmee al de derde generatie van de Limburgse vroem vroem-familie die een WK-manche wint. Voor de 18-jarige Liam Everts was het de eerste MX2-zege uit zijn carrière. Hij profiteerde van de opgave van de 16-jarige Lucas Coenen (Husqvarna), winnaar van de eerste race en leider in de tweede, voor Everts, tot hij met mechanische problemen af te rekenen kreeg.

“Het is echt jammer voor Lucas”, vertelde de 18-jarige Everts. “Maar dat hoort bij de race. De laatste paar minuten waren mentaal echt moeilijk. Ik telde ronde na ronde af, maar ik moest het tempo hoog houden en flexibel blijven in mijn rijden. Het harde werk betaalde zich uiteindelijk uit. Het is erg moeilijk om als derde van de generatie te presteren met al die druk. Maar het is wel gaaf.” (blg)

2. Wat een weekend voor Yanina Wickmayer

Een fraaie tweeklapper voor Yanina Wickmayer (WTA 140) op het gras van het Engelse Surbiton, waar een ITF toernooi (de tweede klasse, achter de WTA) plaatsvond. Wickmayer won zondag het enkelspel, terwijl ze vrijdag ook al het dubbelspel naar zich had toegehaald. Bij de singles moest ze zich zelfs eerst via de kwalificaties naar de hoofdtabel knokken.

In het enkelspel won Wickmayer eerder in 2023 op ITF-niveau de toernooien in Trnava (W100) en Tallinn (W40). In totaal veroverde ze veertien ITF-titels. De voormalige nummer 12 van de wereld telt ook zes WTA-titels op haar palmares. De 33-jarige Antwerpse stijgt 26 plaatsen op de WTA-ranking, tot nummer 114. Dat brengt haar stilaan in de buurt van een plek die rechtstreeks toegang geeft tot de grand slams. Wickmayer betrad vorig jaar opnieuw het circuit, nadat ze in 2021 voor het eerst moeder was geworden. Bij de eerste grand slam tijdens haar comeback haalde ze op Wimbledon prompt de tweede ronde.

© Action Images via Reuters

3. Belgian Cats ambiëren medaille op het EK

Het dubbele brons – in 2017 en 2021 – en een degelijke voorbereidingscampagne scherpen de EK-ambities van de Belgian Cats aan. Het EK vindt van 15 tot 25 juni plaats in Israël en Slovenië. Dat zij bij de favorieten gerekend worden, stoort bondscoach Rachid Méziane niet. “Na twee bronzen medailles mag je dromen van meer.” De Fransman wil wel dat zijn team constanter presteert. “Onze stijl is gebaseerd op snel en efficiënt basketbal, maar verdedigend moeten we meer concentratie opbrengen. We reiken de tegenstander nog te veel munitie aan. Maar dat is kenmerkend voor een jong team.“ Ook Julie Allemand verhulde haar ambities niet. “Onze basisvijf is ijzersterk en we hebben ook wissels die renderen. We kunnen voor een medaille gaan.”

De Cats wonnen de voorbije weken zes van hun acht oefenmatchen. Zo moest zaterdag China buigen met 89-81, al miste het Aziatische landen drie van hun beste krachten. Maandag vertrekken de Belgische basketbalvrouwen naar Tel Aviv, waar Israël, Tsjechië en Italië de tegenstanders zijn. De winnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinale, nummer 2 en 3 moeten barrages afwerken. (blg)

LEES OOK. Belgian Cats vertrekken met goed gevoel na tweede opeenvolgende zege tegen China naar EK

© BELGA

4. Drie wereldrecords atletiek op één avond in Parijs

Eén avond, drie wereldrecords : Parijs kende een memorabele atletiekmeeting. Faith Kipyegon (14’5‘’20) op de 5.000 meter, Lamecha Girma (7’52‘’11) op de 3.000m steeple en Jakob Ingebrigtsen (7’54‘’10) op de twee mijl snelden in minder dan twee uur tijd naar nieuwe topchrono’s. Het vorige record op de 3.000m steeple dateerde van 2004 en was op de Memorial Van Damme gelopen door de Qatarees Shaheen.

Parijs kende perfecte weersomstandigheden en de atleten maakten gebruik van het wavelight, een digitale haas die met lichtjes aan de rand van de piste het optimale tempo aangeeft. Deze recordavond kan ook niet los gezien worden van een collectieve sprong voorwaarts in de atletiektijden, die vooral gelinkt wordt aan de nieuwe generatie schoenen. Sinds 2020 zijn er, mannen en vrouwen, piste en weg gecombineerd, 35 nieuwe wereldrecords ingeschreven. Niet allemaal op klassieke nummers en afstanden, maar dit cijfer geeft wel een explosie aan.

Faith Kipyegon. — © AFP

5. Denver Nuggets op drempel van eerste NBA-titel

47 jaar wachten de Denver Nuggets op hun eerste NBA-titel, maar maandag (dinsdagochtend in België) kan het zover zijn. Met een 3-1 bonus in de achterzak beginnen ze aan hun thuiswedstrijd. De tandem Nikola Jokic/Jamal Murray kreeg in het vierde duel (95-108) tegen Miami onverwacht veel steun van forward Aaron Gordon, die 27 punten scoorde. Miami is slechts de tweede ploeg die als nummer acht van het reguliere seizoen een NBA-finale haalde, maar het team uit Florida dreigt hetzelfde lot te ondergaan als zijn enige voorganger, de New York Knicks in 1999. De Knicks moesten het toen in vijf wedstrijden afleggen tegen de San Antonio Spurs van Tim Duncan, Steve Kerr en David Robinson.

Teams die een 3-1 voorsprong hadden in de NBA-finales hebben 35 van de 36 keer ook de titel gewonnen. Denver krijgt nu drie kansen om dat laatste streepje te zetten.