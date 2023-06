Cyril Ngonge houdt Hellas Verona met twee goals in eerste klasse, Cagliari promoveert na 1 jaar Serie B

Cyril Ngonge heeft zondagavond een glansrol vertolkt voor Hellas Verona in de barragewedstrijd om het behoud in de Serie A tegen Spezia. Hij trof twee keer raak in een 1-3-overwinning op neutraal terrein.

Beide teams eindigden op een gedeelde 17e plaats in de eindstand, waardoor een extra duel uitsluitsel moest bieden over de blijver en de zakker. Davide Faraoni zette de ‘bezoekers’ al vroeg op rozen, Ethan Ampadu sloeg niet veel later terug. Cyril Ngonge, in de winterstop overgekomen van de Nederlandse degradant Groningen, trok nadien alle aandacht naar zich toe met doelpunten in de 26e en 38e minuut.

In de 68e minuut incasseerde Faraoni rood voor handspel in de zestien. M’Bala Nzola kreeg een uitgelezen mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar hij wrong de toegekende penalty de nek om, waarmee de degradatie definitief onafwendbaar werd.

© EPA-EFE

Cagliari opnieuw op hoogste niveau

Cagliari neemt volgend seizoen de stek van Spezia in op het hoogste niveau in Italië. Leonardo Pavoletti kroonde zich diep in de toegevoegde tijd tot matchwinnaar in de terugwedstrijd van de promotieplay-offs op bezoek bij Bari: 0-1. De heenmatch van eerder deze week resulteerde in 1-1. Cagliari keert zo na een jaar in de tweede klasse alweer terug naar de Serie A.