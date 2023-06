Andy Murray wint eerste grastoernooi sinds grandslamzege op Wimbledon in 2016

Andy Murray (ATP-43) heeft zondag het Challengertoernooi in het Britse Surbiton gewonnen. De 36-jarige Schot verloor slechts één set in het toernooi en versloeg ondanks een regenonderbreking van drie uur de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP-143), die zaterdag Zizou Bergs uit de finale hield, met 6-3 en 6-2.

Voor de Schot is het zijn eerste eindoverwinning op een grastoernooi sinds zijn laatste grandslamtitel op Wimbledon in 2016. “Het is de beste manier om het grasseizoen te beginnen”, zei Murray, die paste voor Roland Garros. “Mijn kinderen vragen me altijd of ik thuiskom met een trofee, wat niet vaak het geval is geweest. Ik denk dat ze naar me hebben gekeken op televisie. Ik ga ze vanavond de beker brengen,” zei de voormalige nummer één van de wereld enthousiast.

Murray speelt maandag op het Challengertoernooi in Nottingham, een andere evenement op gras, voordat hij begin juli op Wimbledon in actie komt, een toernooi dat hij naast de editie in 2016, ook in 2013 won.

