Diest

Bijna twaalf uur duurde de operatie van de speciale eenheden en de politie om de 35-jarige man, die zich in zijn woning in de Pater Daemsstraat verschanst had, veilig en wel te bevrijden. Voor de buren en de familie was de opluchting over de goede afloop bijzonder groot. Het was voor hen een lange, slopende dag.