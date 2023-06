VIDEO. Ster van de avond: Michy Batshuayi leidt Fenerbahce met twee doelpunten naar Turkse beker

De finale in het Turkse Izmir was amper op gang getrapt of de bal lag al in het doel van Basaksehir. Arda Guler gaf de bal slim mee in de loop van Batshuayi, die de doelman vervolgens omspeelde.

Net voor het halfuur kon ‘Batsman’ de score verdubbelen, nadat doelman Sengezer volledig naast het leer grabbelde.

Armoe troef bij Basaksehir (in de afgelopen Conference League-campagne nog uitgeschakeld door AA Gent), coach Emre voerde na amper 34 minuten al drie wissels door. Lucas Biglia (ex-RSCA) werd geofferd. Adnan Januzaj mocht onder meer invallen, maar ook hij kon het tij niet meer doen keren.

Fenerbahce wint al voor de zevende keer in de clubgeschiedenis de Turkse beker.

De goals van Batshuayi:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen