Terwijl de zoektocht naar een nieuwe coach nog volop bezig is, staat Standard op het punt om zijn tweede inkomende zomertransfer af te ronden. Flankaanvaller Kazeem Olaigbe (20), een voormalig Belgisch jeugdinternational, komt over van de U23 van Southampton en tekent begin deze week een contract voor drie seizoenen (met optie) in Luik