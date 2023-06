Europees kampioen Alec Segaert start belofte-Giro met winst in openingstijdrit

De twintigjarige Segaert is de regerende Europese kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden onder de 23 jaar, en was in de vlakke, 9,4 kilometer lange openingstijdrit in de straten van Agliè duidelijk de snelste. Hij haalde het met elf seconden voorsprong op de Nederlander Loe van Belle, en dertien op de Litouwer Aivaras Mikutis. Belgisch kampioen Jonathan Vervenne werd vierde, Vlad Van Mechelen negende.

Segaert is uiteraard ook de eerste rozetruidrager in de Ronde van Italië voor renners onder de 23 jaar. Die duurt acht dagen en heeft onder meer een aankomst bovenop de iconische Stelvio.