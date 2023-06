Nicola Philippaerts wint prestigieuze Grand Prix in het Franse La Baule

Nicola Philippaerts heeft zondag de prestigieuze vijfsterren Grand Prix van La Baule (500.000 euro) gewonnen. Met de 13-jarige merrie Katanga vormde hij de snelste van acht foutloze combinaties in een barrage met veertien.

De Zweden Jens Fredricson (Markan Cosmopolit) en Henrik von Eckermann (Iliana) flankeerden hem op het podium. Voor Katanga was het de eerste zege in een vijfsterren GP.

Gregory Wathelet (Ace of Hearts) haalde ook de barrage. Daarin liet hij één balk vallen, waarmee hij nog tiende werd. Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond) haalde de barrage net niet door twee strafpunten tijd in de basisomloop. Hij werd vijftiende, net voor vicewereldkampioen Jérôme Guery (Cristel) die één springfout kreeg in het basisparcours.

Ook Vandenberk wint Grand Prix

De 28-jarige Jens Vandenberk en zijn achtjarige hengst Faldiano hebben zondag in Sentower Park, Oudsbergen, hun eerste driesterren Grand Prix gewonnen. In een barrage met acht waren ze een luttele acht honderdsten sneller dan Pascale Haep en Iashin Sitte. Twee Belgen dus op het podium. Zij hadden in de barrage twee seconden voorsprong op de Spanjaard Manuel Fernandez Saro, die met Acoufina derde werd.

Alexander Kumps (Luigi) eindigde als vierde. Vijfsterrenruiter Koen Vereecke (Kasanova) liet één balk vallen in de barrage en werd zevende. Europees jeugdkampioen Thibeau Spits (Foncetti) en Yves Vanderhasselt (Jeunesse) maakten geen enkele springfout in de basisomloop, maar bleven niet binnen de toegestane tijd. Met twee strafpunten werden ze negende en tiende in de GP.