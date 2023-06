Sportwereld reageert op recordprestatie van Djokovic: “Leek een paar jaar geleden onmogelijk”

Veertienvoudig eindwinnaar in Parijs en grote concurrent Rafael Nadal, die nu een grandslamtitel minder telt, reageerde als één van de eersten via Twitter: “Gefeliciteerd met deze ongelooflijke prestatie. 23 is een getal dat een paar jaar geleden onmogelijk leek en het is je gelukt!”

Ook Iga Swiatek, de Poolse nummer een van de wereld bij de vrouwen en de laureate van dit jaar aan de Porte d’Auteuil, feliciteerde de 36-jarige Serviër via Twitter, net als Billie Jean King. De voormalige nummer een van de wereld en twaalfvoudig grandslamkampioen zei: “Gefeliciteerd met je derde winst op Roland Garros. Hij heeft nu een record van 23 grandslamtitels”. Ook Andy Roddick, voormalig nummer een van de wereld en winnaar van de US Open in 2003, moest een reactie kwijt. “Het is moeilijk om een discussie aan te gaan als Djokovic de beste is! Als je daar al een tegenargument hebt, dan is dat gebaseerd op gevoel en niet op statistieken. Gefeliciteerd met de 23 Grand Slams! Het is te gek om zelfs maar te denken dat het mogelijk is.”

Carlos Alcaraz, die de halve finale van de Serviër verloor, feliciteerde ‘Djoko’ op Instagram. “Gefeliciteerd met deze titel en met dit nieuwe record, Novak”, zei de winnaar van de US Open vorig jaar.

Ook atleten buiten het tennis feliciteerden de eindlaureaat. NBA-ster Nikola Jokic (Denver Nuggets) noemde zijn landgenoot op Instagram de “GOAT” (‘Greatest of all time’).