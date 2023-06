Geen tijdritzege, geen probleem: waarom Remco Evenepoel en Wout van Aert niet treuren met podiumplekken in Ronde van Zwitserland

Voor het eerst in bijna twee jaar stonden Remco Evenepoel en Wout van Aert samen aan de start van een tijdrit en toch moesten ze de duimen leggen voor Stefan Küng. 12,7 km en minder dan 14 minuten deden ze erover. Veel te kort dus om grote conclusies aan te verbinden, maar voor de sport zetten we er toch even vijf op een rijtje, met het risico dat ze zondag alweer achterhaald zijn want dan volgt al de herkansing in de vorm van tijdrit nummer twee van de Ronde van Zwitserland.