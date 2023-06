Moeder van geredde kinderen overleefde nog vier dagen na crash in Colombiaanse jungle: “Voor ze stierf, zei ze dat de kinderen moesten vertrekken”

De moeder van de vier kinderen die na veertig dagen gered werden in de Colombiaanse jungle, blijkt nog vier dagen te hebben geleefd nadat hun vliegtuigje gecrasht was. Dat heeft haar echtgenoot zondag gezegd.

Manuel Miller Ranoque Morales — © AFP

“Mijn dochter heeft me gezegd dat haar moeder nog vier dagen in leven was”, zei Manuel Miller Ranoque Morales aan het militair ziekenhuis van Bogota waar Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) en Cristin (1) verzorgd worden. “Voor ze stierf, zei hun moeder dat ze moesten vertrekken. ‘Misschien zien jullie je vader’, zei ze”, deed Ranoque Morales het relaas van wat zich in de jungle zou hebben afgespeeld.

Het vliegtuigje waar de kinderen in vlogen, stortte op 1 mei neer in de jungle. Aan boord waren behalve de piloot ook hun moeder en nog een familielid. De drie volwassenen kwamen door de crash om het leven. Zij werden na twee weken gevonden, maar hun kinderen waren spoorloos. Tot ze vrijdag werden teruggevonden. Volgens de Colombiaanse autoriteiten vluchtte het gezin voor de dreigementen van de marxistische rebellenbeweging FARC, die het historische vredesakkoord van 2016 verwerpt.