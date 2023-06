Na de ontgoocheling op het recente WK: 3X3 Lions trekken met ongeslagen status naar EK

Na de ontgoocheling van het 3X3 WK in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen (de 3X3 Lions plaatsten zich niet voor de kwartfinale) hebben de 3X3 Lions op een schitterende wijze gereageerd. Caspar Augustijnen, Bryan De Valck, Thibaut “Must See Vervoort” en Dennis “The Menace” Donkor wonnen op zaterdag de twee poulewedstrijden tegen Kroatië en Estland (groep A).

Vandaag wonnen de 3X3 Lions de kwartfinale met 12-10 van Denemarken. In de halve finale wonnen de Belgen dan met 14-7 van Duitsland. De 3X3 Lions waren enerzijds zeker van de eerste stek op de Europe Cup Qualifier in Constanta/Roemenië en anderzijds gekwalificeerd voor het EK dat van 5 tot 7 september doorgaat in het Israëlische Jeruzalem. Kroatië en Duitsland, dat de partij om de derde plaats met 12-11 won van Oekraïne, grepen de twee overige tickets voor het EK. Dat de 3X3 Lions, momenteel nog nummer 5 van de wereld, zich kwalificeerden voor het EK is belangrijk met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.