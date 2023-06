Novak Djokovic is “erg fier en vereerd” na record: “Ik voelde dat ik de kracht had om mijn eigen lot te creëren”

Voor Djokovic aan zijn overwinningspeech mocht beginnen, had de organisatie van Roland Garros nog een extraatje in petto voor de recordman. Een verkleinde replica van de trofee met alle jaren waarop hij een Grand Slam won, werd hem overhandigd. De echte Coupe des Mousquetaires kreeg hij dan weer van Yannick Noah, de Franse tennisser die de trofee 40 jaar geleden als laatste Franse winnaar in de wacht wist te slepen.

Djokovic met de verkleinde Coupe des Mousquetaires — © REUTERS

“Merci”, opent Djokovic in zijn beste Frans. “Merci voor opnieuw een geweldige sfeer hier. Ik ben erg vereerd om deze speciale gebeurtenis in mijn carrière met jullie te kunnen delen. Het is geen toeval dat ik mijn 23e titel hier in Parijs heb gewonnen. Ik heb Roland Garros altijd als de zwaarste Grand Slam beschouwd. Ik heb erg veel emoties gehad toen ik op de tennisbaan stond. Ik ben erg fier en vereerd dat ik hier mag staan. Bedankt voor jullie geweldige ondersteuning tijdens het hele toernooi.”

Djokovic met Noah — © AFP

Djokovic had ook nog een mooi woordje over voor zijn familie en entourage. “Ik weet dat ik niet altijd de makkelijkste ben geweest. Bedankt voor jullie tolerantie en verdraagzaamheid. Mensen weten het misschien niet maar achter de schermen maakte ik het jullie echt knap lastig. Ik apprecieer het ten zeerste dat jullie in mij bleven geloven. Om 23 Grand Slams te kunnen winnen, is echt ongelooflijk.”

Inspirerende boodschap

“Mijn kinderen zijn hier ook en ik hoop altijd dat zij iets opsteken van wat ik doe. Ik hoop dat ze wat inspiratie kunnen nemen uit wat ze al gezien hebben. Als zevenjarig kind droomde ik ervan om Wimbledon te winnen en dat ik ooit de nummer één van de wereld zou kunnen worden. Ik voelde dat ik de kracht had om mijn eigen lot te kunnen bepalen. Aan elke jonge persoon zou ik willen meegeven dat je moet kijken naar wat er nog komen gaat. Het verleden ligt achter je. Als je een betere toekomst wilt, neem het heft in eigen handen en geloof erin dat je het kan verwezenlijken.”

“Ik wil ook de aanwezige sterren hier bedanken. Mbappé, Giroud, Ibrahimovic, Tom Brady, etc. ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Het is een eer om jullie hier te zien. Tot volgend jaar”, sloot de Servische recordman af.

