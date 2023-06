Wie heeft de snelste benen van Nieuwerkerken?

Samen met de kermissen start ook het lokale wielerseizoen. “Net zoals vorig jaar organiseren we een kampioenschap van Nieuwerkerken” zegt Tom Secretin. “Her is opnieuw een regelmatigheidscriterium met vier wedstrijden. De eerste koers wordt nu vrijdagavond 16 juni in Binderveld gereden. De start is om 19 uur. Alle fietstoeristen uit Nieuwerkerken of aangesloten bij een wielerclub uit Nieuwerkerken zijn meer dan welkom. Inschrijven kan ook nog voor de start. Voor de top-3 in beide categorieën, -40 en +40 jaar, hebben we een mooie geschenkmand in petto” zo besluit Tom. Ook het publiek is meer dan welkom en kan gezellig iets eten of drinken op het wielerterras. De volgende wedstrijden op de kalender zijn woensdag 28 juni bij Nieuwerkerken kermis en zaterdag 15 juli bij Tegelrijkermis. De slotrit staat gepland tijdens Wijer kermis op zaterdag 5 augustus. len