Al 41.000 euro ingezameld, mama van Dani (7) en Levi (4) reageert geëmotioneerd

Drie weken geleden werd Lommel opgeschrikt door een verschrikkelijk gezinsdrama. Een vader reed ’s nachts met zijn wagen in het kanaal. Op de achterbank zaten zijn zoontjes Dani en Levi. Hoewel de hulpdiensten snel ter plaatse waren, kwam voor de drie inzittenden alle hulp te laat.

De vader reed samen met zijn twee zoontjes het water in. Voor de drie inzittenden kwam alle hulp te laat. — © Karel Hemerijckx

Nikie, die met haar jongens in Lommel-Kolonie woonde, bleef alleen achter met haar onmetelijke verdriet. “Het ergste wat een moeder kan meemaken”, vertellen Nikies vrienden, die vorige week een crowdfunding voor haar opstartten. “Nikie is alles kwijt, een verlies dat niet in geld uit te drukken is. Maar we hoorden in onze omgeving dat er veel mensen waren die iets voor haar wilden doen. Met deze actie hoeft ze zich niet ongerust te maken over geldzaken, maar kan ze zich richten op het dragen van dit immense verlies.”

De reacties die mensen achterlaten, zijn hartverwarmend. Al die lieve berichtjes raken mij. Daaruit put ik steun en kracht Nikie

De steun voor de getroffen Lommelse is overweldigend. “Na een dag stond de teller al op 30.000 euro en inmiddels is meer dan 41.000 euro gedoneerd”, zegt een van de vrienden. Nikie zelf wil iedereen uit de grond van haar hart bedanken. “De reacties die mensen achterlaten, zijn hartverwarmend”, aldus de geëmotioneerde mama, die elk berichtje dat de mensen schrijven persoonlijk leest. “Al die lieve berichtjes raken mij. Daaruit put ik steun en kracht.”

Steun en liefde

“Nikie zit middenin de ergst mogelijke nachtmerrie”, gaat de vriend verder. “Ik ben zelf ook vader, maar wat Nikie nu meemaakt, kunnen wij ons simpelweg niet inbeelden. Het enige wat wij als vrienden kunnen doen, is haar ondersteunen met alle steun en liefde die ze nodig heeft.”

Hoelang de crowdfunding blijft lopen, is nog niet beslist. “We hadden geen specifiek doel voor ogen. Geld zal dit verlies nooit goedmaken. Dani en Levi komen nooit meer terug, maar elke euro en lief berichtje – vaak van totaal onbekenden - betekent een beetje meer emotionele en financiële houvast voor Nikie.”

De steunactie voor Nikie vind je via deze link

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be