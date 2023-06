“Barcelona? We zullen zien”: Yannick Carrasco trakteert Vilvoordse jeugd op demonstratiewedstrijd

De padelvelden van YCFIVE zijn al jaren een begrip in Vilvoorde, maar het sportcomplex herbergt vanaf heden ook voetbal. Yannick Carrasco onthulde de gloednieuwe indoorvoetbalvelden aan de Harensesteenweg in Vilvoorde. Dat deed hij aan de zijde van Alexis Saelemaekers, Rayane Bounida, freestylevoetballer Soufiane Touzani en burgemeester Hans Bonte. Na de demonstratiewedstrijd was er tijd voor handtekeningen en selfies.