Drie doden en tien gewonden bij bombardement op boot met slachtoffers van overstromingen in Oekraïne

“Dertien mensen werden het slachtoffer van een bombardement op een boot die mensen vervoerde vanop de linkeroever (van de Dnjepr). Drie burgers kwamn om, tien anderen, onder wie twee agenten van de ordediensten, raakten gewond”, aldus de gouverneur van Cherson, Oleksandr Prokoedin.

Na de verwoesting van de Kachovka-dam dinsdag is een grote hoeveelheid water via de Dnjepr richting het zuiden gestroomd. Op de noordelijke oever van de rivier, die in handen van Oekraïne is, staan bijna 3.800 huizen in meer dan dertig gemeenten onder water. Het gemiddelde waterpeil in de overstroomde gebieden staat zondag op 4,18 meter, ruim een halve meter lager dan een dag eerder. Er zijn 1.400 Oekraïense reddingswerkers betrokken bij reddings- en schoonmaakoperaties.

Door de overstromingen zijn voor zover bekend dertien mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn nog vermist.